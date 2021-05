Stefan Mross & Anna-Carina: Damit hat niemand gerechnet

Das Schicksal meinte es nicht gut mit Stefan. So machten nicht nur immer wieder Ehe-Krisen-Gerüchte von ihm und Anna-Carina die Runde, Stefan musste ebenfalls den schrecklichen Mord an seiner Tante und seiner Cousine ertragen. Für den Schlagerstar ein tiefen Tal der Tränen, welches er durchwandern musste. Doch wie es scheint, kann Stefan die Schrecken der vergangen Wochen endlich hinter sich lassen. So hat er nun via "Instagram" für seine Fans eine ganz besondere Nachricht parat...