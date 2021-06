Stefan Mross & Anna-Carina:Damit hat niemand gerechnet

"Die 2. Sendung ist vorbei und nach der Sendung, ist vor der Sendung... Danke für Eure Treue, mit 15,5% MA dürfen wir nochmals eine bessere Quote verzeichnen, als zur ersten Sendung. Unglaublich", berichtet Stefan nun voller Stolz seiner "Instagram"-Community! Das so eine Beifall-News von seinen treuen Anhängern nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich! So wird Stefan von seinen Fans mit allerhand Jubel überschüttet: "Mega!! Gratuliere Dir & dem ganzen IWS-Team!!! Ihr habt es mehr als verdient!" sowie "Es war so toll, in der Immer wieder Sonntags Arena . Die Stimmung war einfach Grandios. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Danke, ihr habt es so super gemacht." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Stefan auch in den kommenden Wochen an diese Erfolge weiterhin anknüpfen kann...