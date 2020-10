Stefan Mross & Anna-Carina: Düstere Wolken über ihrem jungen Liebes-Glück!

Wie Anna-Carina jetzt berichtet, ist Stefan ein absoluter Putzteufel. So verrät sie bei "Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum": "Stefans Ordnungssinn, der ist tatsächlich noch etwas ausgeprägter geworden seit der Hochzeit. Insbesondere in unserem Wohnmobil. Da sieht man wirklich jeden Krümel. Und ich bin eher so, ja ich verschiebe gerne auch mal was auf den nächsten Tag. Und vor allem beim Thema Haare. Also wenn ich mich dann käme, Bürste, dann muss ich auch direkt danach saugen." Oh je! Und auch Stefan kann seiner Anna-Carina nur beipflichten...