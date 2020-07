Stefan Mross und Anna-Carina: Ehe-Drama in den Flitterwochen?

Liebesurlaub in Dessau-Wörlitz: Dorthin ging es für Stefan Mross (44) und seine Frischangetraute Anna-Carina Woitschack (27) in die Flitterwochen. Mit dem Wohnmobil reiste das Paar für drei Tage ins Gartenreich nach Sachsen-Anhalt. „Eine große Reise war aus Zeitgründen und wegen Corona nicht drin“,sagte Stefan Mross. Klar, aufgrund der Corona-Pandemie fallen momentan klassische Traumziele für eine Hochzeitsreise wie die Malediven oder die Seychellen aus. Und man findet glücklicherweise auch zu Hause allerlei schöne Plätzchen zum Flittern.

Allerdings dürften nur drei Tage Honeymoon eine Ohrfeige für jede Braut sein. Schade, dass sich der viel beschäftigte Moderator von „Immer wieder sonntags“ nicht mehr Zeit für seine junge Frau freischaufeln konnte.Wenn da mal nicht gleich der erste dicke Ehekrach im Hause Mross-Woitschack stattgefunden hat, denn auch in Sachen Hotel war eher Understatement angesagt. Statt in einem Luxushaus, in dem man sich ein bisschen hätte verwöhnen lassen können, wurde rustikal im Camper genächtigt.

Kriselt es bei Stefan Mross und Anna-Carina?

Anna-Carina sagte tapfer: „Es ist schon romantisch, wenn man in seinem eigenen Schlafzimmer reisen kann.“ Aber vermutlich hätte sie auch nichts gegen ein bisschen Zimmerservice gehabt. Allerdings war auch Anna-Carina betont leger unterwegs, „ungeschminkt und im Jogging-Anzug“, wie Stefan verriet. Möglicherweise die Retourkutsche seiner Frau, um ihm dezent mitzuteilen: „Wenn du dir keine Mühe mit der Urlaubsplanung gibst, dann muss ich mich auch nicht für dich hübsch machen.“