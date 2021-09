Stefan Mross & Anna-Carina: Ehestreit! Jetzt platzt es ihm heraus

Wie Stefan nun gegenüber "Bild" erklärt, geraten er uns seine Anna-Carina manchmal ganz schön aneinander! So offenbart er: "Natürlich gibt es auch mal Lagerkoller. Es ist nicht nur alles heile Welt. Wir haben auch unser Zeug, über das wir streiten." Unterkriegen lassen sie sich davon jedoch nicht! Ganz im Gegenteil sogar! Vor allem ihre gemeinsame Leidenschaft zur Musik bindet Stefan und Anna-Carina eng aneinander: "Es gibt kein Liebes-Geheimnis. Wir sind ein ganz normales Paar mit demselben Beruf. Den lieben und für den brennen wir." Anna-Carina ergänzt: "Gemeinsam auf der Bühne stehen – unsere Liebe basiert auch auf unserem Job. Gegenseitiges Verständnis und Respekt für einander." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Eheleben der beiden geben! Ob uns Stefan in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr intimen Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...