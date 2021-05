Stefan Mross & Anna-Carina: Eifersuchtsdrama! Er zerstört ihre Ehe

Wie sehr die Angst, seine Liebste zu verlieren, Stefan im Griff hat, wurde deutlich, als Anna-Carina jetzt Anstalten machte, aus dem Schatten des berühmten Ehemannes zu treten. Anlässlich ihres Bühnenjubiläums arbeitet sie an einem neuen Album, Titel: "Träumer". Das Besondere: Darauf will sie vor allem mit Solo-Songs punkten, ohne Stefan! Die klare Botschaft: Ich kann auch alleine Erfolg haben. Doch wie es aussieht, kann ihr Mann sich nicht dazu überwinden, ihr diesen Freiraum zu lassen. Denn dann müsste er seine Frau ja wochenlang allein zu Promo-Terminen und Shootings reisen lassen, hätte also keine unmittelbare Kontrolle über sie und die Menschen in ihrem Umfeld, vor allem die männlichen: Produzenten, Kameramänner, Backgroundtänzer, Fans. Und wie es aussieht, fällt ihm da nur eine Lösung ein: Er kommt einfach mit. Überallhin!