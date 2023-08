Stefan Mross & Anna-Carina: Emotionales Comeback auf hoher See!

Nanu! Damit hat wohl niemand mit gerechnet, doch es scheint wahr zu sein! Ausgerechnet Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, die im November 2022 ihre Trennung bekanntgegeben haben, gehen zusammen auf Reisen! Genauer gesagt auf die große Schlager-Seereise. Vom 7. bis zum 14. Oktober werden die beiden Volksmusik-Ikonen gemeinsam mit anderen Bekanntheiten der Musik-Szene auf der Costa Deliziosa der in See stechen. Die Route: Marghera – Split – Seetag – Santorin – Athen / Piräus – Seetag – Dubrovnik – Marghera. Mit an Bord sind unter anderem Bernhard Brink, Claudia Jung, Eloy de Jong und Vincent Gross, um den Musikliebhabern auch im Urlaub ordentlich einzuheizen.

Doch das Highlight werden selbstverständlich Anna-Carina Woitschack und ihr in Ungnade gefallener Ex Stefan Mross sein, die nach der Trennung bisher gemeinsame Auftritte vermieden haben. Die Sängerin sagte in der Vergangenheit sogar einen von langer Hand geplanten Auftritt bei "Immer wieder sonntags" ab. Doch nun die Kehrtwende! Haben sich die Musikerin und der Moderator etwa wieder versöhnt und wollen ihre Annäherung auf dem Schlager-Kreuzfahrtschiff feiern? Oder ist es ein rein geschäftlicher Ausflug für das Ex-Paar? Das wird sich wohl erst zeigen, wenn Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ihre Reise auf hoher See antreten...