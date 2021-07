Stefan Mross & Anna-Carina: Endlich - Jetzt ist ihr Glück perfekt

Wie Anna-Carina nun berichtet, könnte sie aktuell nicht glücklicher sein. Via "Instagram" verrät die schöne Frau von Stefan Mross jetzt nämlich, dass in vier Wochen ihr neues Album erscheint. Sie erklärt sie ihrem Post, auf dem die Songübersicht zu sehen ist: "Tadaaa! Ich darf Euch voller Freunde die Tracklist meines Albums 'Träumer' präsentieren. In gut 4 Wochen, also am 20.08. erscheint mein neuestes, musikalisches Werk! Ihr findet auf der CD 16 Songs voller Liebe, Leidenschaft und gaaanz viel Herzblut." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Und auch Stefan freut sich über das neuste Werk seiner Ehefrau und teilt den Post prompt in seiner "Instagram"-Story! Das diese Nachricht auch von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So heißt es: "Ahhh ich freu mich sooo sehr auf das neue Album!!" sowie "Die Freude ist groß, das man schon Tränen in den Augen hat". Mehr Begeisterung geht wohl kaum...