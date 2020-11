Stefan Mross & Anna-Carina: Hurra, jetzt ist es raus!

Auf ihrem Instagram-Account macht Anna-Carina jetzt eine sensationelle Verkündung. "Liebe Freunde, am Freitag erscheint unsere Version vom 'Little Drummer Boy' (Kleiner Trommelmann) exklusiv zum Download. Dieser Titel zählt zu unseren Liebesliedern in der Weihnachtszeit. Das Musikvideo zum Song, gibt es ab dem 26.11. auf Youtube", schreibt die Sängerin an ihre Follower. "Wir freuen uns sehr, gerade jetzt in dieser 'besonderen Zeit', euch mit unserer Musik 'nah' sein zu dürfen. Am 13.11. erscheint dann auch unsere 'Geschenk Edition' von Stark wie zwei mit weiteren Weihnachtsklassikern."