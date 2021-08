Stefan Mross und Anna-Carina: Im Glück - Das Warten hat endlich ein Ende

Wie Anna-Carina nun ihrer treuen Community offenbart, ist ihre neue Single "Küss mich wach" ab jetzt überall verfügbar. So heißt es zu dem Post, mit dem die Sängerin ihren Fans eine erste Hörprobe liefert: "Liebe Nachtschwärmer und Träumer! "Küss mich wach" ist da und ab sofort auf allen Download und Streaming Portalen verfügbar! Möge Freitag der 13. diesem Song viel Glück bringen!" Wow! Das so eine Nachricht nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So kommentieren ihre Anhänger voller Freude: "Was ein Wunderschöner Song freu mich jetzt schon drauf in das erste mal live zu hören" sowie "Schönes Video und ein sehr schöner Song." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Und auch Stefan freut sich sichtlich für seine Anna-Carina! So rührte auch er bereits für seine Anna-Carina mächtig die Werbetrommel...