Stefan Mross & Anna-Carina: Jaa, jetzt ist es raus!

"Liebe Freunde und Fans. Ich habe versprochen, dass wir daran arbeiten eine Konzertreihe zu erarbeiten. Mein Team und ich haben es soweit geschafft und wir dürfen Euch heute schon vorab alle Orte mitteilen", verkündet Stefan nun via Instagram! Das so eine Nachricht von seiner treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Post: "Sooooooooooo schön! Wir sind in Bühl dabei und freuen uns riesig" sowie "Vorab schon einmal viel Spaß und Freude, bei all Euren Terminen." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum...