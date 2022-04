Stefan Mross und Anna-Carina: Sie können die bittere Wahrheit nicht mehr leugnen

Erst vor einigen Tagen war Anna-Carina wieder dabei zu sehen, wie sie zu Gast in der "Beatrice Egli"-Show war. Eigentlich ein schöner Anlass, um auch mit ihrem Stefan mal wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen! Doch von dem einstigen Trompetenstar fehlte jede Spur. Während Anna-Carina nach ihrem Auftritt von ihren Fans umjubelt wurde, guckte Stefan in die Röhre! Schon in den letzten Monaten zeichnete sich immer mehr ab, dass Anna-Carina mehr auf ihre Solo-Performanz setzt! Ob ihrem Stefan das wohl so gefällt? Bis jetzt äußerte sich der Sänger jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also gespannt sein, wie es bei den beiden weiter geht...