Stefan Mross & Anna-Carina: Sucht-Geständnis! Jetzt bricht sie ihr Schweigen

Wie Anna-Carina nun berichtet, ist sie insgeheim ein absoluter Schokolade-Fan. So erklärt sie bei der "MDR"-Talkshow "Riverboat": "Es muss auch irgendwas Süßes daheim sein. Also ich bin auch so ein Schokoholic tatsächlich. Also irgendwas Kleines, und wenn es nur Zartbitterschokolade oder irgendwas, aber was Süßes, das muss schon." Sie fügt hinzu: "Also wir leben auch total gesund. Aber ich finde, mal ab und zu so ein bisschen was Süßes, das muss schon sein, so für die innere Ruhe auch manchmal." Was für zuckersüße Nachrichten - im wahrsten Sinne des Wortes. Eine starken Willen hat Anna-Carina dennoch...