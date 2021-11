Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Drama um einen anderen Mann!

Eifersuchtsdrama hinter den Kulissen

"Ich freue mich total, dabei zu sein", erklärte der gut aussehende Traummann in einer Instagram-Story. Anna-Carina erwiderte daraufhin begeistert: "Danke, dass du dabei bist!" Und Stefan? Der stand zur Abwechslung mal nicht mit auf dem Programm – ungewöhnlich! Hatte sich die hübsche Blondine diesmal etwa durchgesetzt, verlangt, mal ohne ihn im Rampenlicht zu stehen? Oder wollte sie einfach in Ruhe Zeit mit dem Kollegen verbringen?

Für Stefan sicherlich ein Dorn im Auge, sonst hatte er sie doch immer im Blick! Und das nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne. Zu groß war für ihn wohl die Gefahr, dass Anna-Carina mit zu vielen Männern in Kontakt kommen könnte: Produzenten, Backgroundtänzer, Fans ... Und nun das! Ob sich der gebürtige Bayer wenigstens bewusst darüber ist, dass dieses Verhalten übergriffig ist? Klingt nicht so! "Ich habe die tollste und schönste Frau auf der Welt. Dass da mal ein paar Männeraugen hinterherschauen, macht mich ja nur stolz, aber eine gewisse Eifersucht ist doch was Gesundes", so Stefan unschuldig.

