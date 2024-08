Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Fieser Seitenhieb nach dem "Playboy"-Shooting

Lange galten Stefan Mross (48) und Anna-Carina Woitschack (31) als absolutes Traumpaar. Doch nach sechs gemeinsamen Jahren gaben sie Ende 2022 ihre Trennung bekannt. Mittlerweile sind beide wieder in festen Händen und genießen ihr neues Leben in vollen Zügen. Die Sängerin hat sich sogar einen großen Traum erfüllt und gerade für den "Playboy" die Hüllen fallen lassen. Aber was sagt eigentlich ihr Ex Stefan zu den Aufnahmen?