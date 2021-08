Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Glückstaumel! Sie können es selbst kaum glauben

"Ich teile mir Platz 1 der Schlager Album" verkündet Anna-Carina nun voller Stolz via "Instagram". Definitiv wundervolle Nachrichten, die von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben. So heißt es unter dem Post: "Ich freu mich so sehr für dich, das ist sowas von mega, aber du hast es dir aber auch mehr als verdient." sowie "Super, da kann man nur gratulieren!" Und auch Ehemann Stefan platzt förmlich vor Glück! "Ich bin unglaublich stolz auf DICH", erklärt der Sänger unter einem seiner jüngsten Posts, auf dem er mit Anna-Carina beim ihrem Album Release-Day zu sehen ist! Mehr Begeisterung geht wohl kaum. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die Erfolgswelle von Anna-Carina noch lange anhält...