Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Hochzeit geplatzt!

Schon zweimal sagte Stefan Mross Ja. Doch beide Ehen gingen in die Brüche. Will er mit Anna-Carina nun trotzdem vor den Altar treten?

Zweieinhalb Jahre sind (43) und Anna-Carina Woitschack (26) nun ein Paar. „Wir sind Tag und Nacht zusammen“, so die beiden glücklich. Einer gemeinsamen Zukunft steht nichts mehr im Wege! Stefan Mros schwärmte vor Kurzem in ihrem Beisein: „Hochzeit und Kinder – das ist unser Plan!“ Doch jetzt erteilt er seiner Liebsten eiskalt eine Hochzeits-Absage! Damit gehört Annas großer Traum von einem märchenhaften Jawort mit „Kutsche und Pferden“ wohl ab sofort der Vergangenheit an.

Der Beweis: Ein -Video! Darauf zu sehen: Stefan, wie er sich über die Schlag-Zeile „Überraschender Heirats-Antrag“ einer Zeitschrift auslässt! Kaum hat sich die Sängerin einige Meter von ihm entfernt, macht er mit seinen Händen eine Scheibenwischer-Bewegung in die Kamera und ätzt: „Was denkt ihr euch eigentlich?“

Stefan Mross und Anna-Carina: Keine Hochzeit in Sicht

Die Frage ist eher: Was er sich wohl dabei denkt? Verletzt er mit dieser Hochzeits-Absage nicht die Gefühle seiner Liebsten?

Sieht so aus, als wäre der Traum von einem überraschenden Hochzeitsantrag ausgeträumt. Ob Anna-Carina Woitschack sich das wohl gefallen lässt?