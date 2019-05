Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Hochzeits-Sensation!

Reddit this

Am Anfang gab es viel Widerstand. Doch Anna-Carina Woitschack (26) und (43) hielten immer an ihrer Liebe fest. „Am Anfang sagten einige Leute zu mir: ‚Ach Anna, das wird doch nichts! Du bist viel zu jung und Stefan ist viel zu alt für dich.‘ Aber wir haben uns nicht reinreden lassen“, erzählt die Sängerin gegenüber "Neue Post". Heute sind die beiden seit mehr als zwei Jahren überglücklich. Und stehen vor einer Hochzeit, die wohl alle überraschen wird.

Anna-Carina und Stefan Mross wollen heiraten

„Wir versuchen, räumliche Trennung zu vermeiden, damit wir immer zusammen sein können“, erzählt sie freudestrahlend. Bei so viel Harmonie steht einer Hochzeit doch eigentlich nichts mehr im Wege, oder? „Alles Schritt für Schritt. Aber ich wünsche mir natürlich eine Hochzeit! So ganz klassisch in Weiß, mit Kutsche und Tauben. Ja, das könnte auch richtig kitschig sein. Ich würde nicht Nein sagen, wenn Stefan mich fragt“, erzählt die junge Frau mit leuchtenden Augen.

So verliebt wie die beiden sind, wird der Antrag bestimmt nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Das bestätigt auch Stefan Mross, der schon zwei Ehen hinter sich hat: „Aller guten Dinge sind drei!“, meint er laut "Neue Post".