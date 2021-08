Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Jetzt stehen sie vor den Scherben ihres Glücks

Erst vor einigen Tagen teilte Stefan Mross via "Instagram" ein Foto, auf dem er während der vergangen "Immer wieder sonntags"-Show zu sehen ist. Der Schlagerstar wollte mit dem Bild auf die Bomben-Einschaltquoten der Erfolgssendung aufmerksam machen und verkündete vollkommen euphorisiert: "Mit 16,2 % Marktanteil - haben wir wieder eine der erfolgreichsten Sendungen von "Immer wieder sonntags" präsentieren dürfen. Unglaublich!" Eigentlich ein wahrer Jubelgrund! Doch wie es scheint, sind nicht alle Zuschauer von dem TV-Format so begeistert wie Stefan! So wettert ein Social-Nutzer: "Leider wird deine Sendung immer langweiliger." Autsch! Worte, die an Stefan und Anna-Carina sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die beiden alles dafür geben, um ihrem Publikum ordentlich einzuheizen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich diese Worte nicht all zu sehr zu Herzen nehmen! Widersacher gibt es schließlich immer...