Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Jetzt wird es richtig schmutzig

Denn eigentlich sollte Anna-Carina in dieser Saison trotz Trennung wieder in Stefans Erfolgsshow "Immer wieder sonntags" auftreten. Lange war es angekündigt, alle waren gespannt, wie das Ex-Paar damit umgehen würde. Doch dann der Paukenschlag: Kurz vorher sagte Anna-Carina eiskalt ab. Der Grund: Sie hätte am Abend zuvor einen anderen Auftritt und würde es daher leider nicht zu Stefan schaffen. Interessant: Kollege Semino Rossi trat am Samstag in der gleichen Sendung wie Anna-Carina auf – kam aber trotzdem am Sonntag zu Stefan.

Für den "Immer wieder sonntags"-Moderator brachte dies das Fass nun zum Überlaufen. Und er konnte sich einen Seitenhieb gegen seine Verflossene nicht mehr verkneifen. "Also ich muss mal eins sagen, der Semino ist wirklich ein Fleißiger. Heute die ganze Nacht durchgefahren von Dortmund. Andere sagen ab, Semino Rossi kommt", so Stefan. Ja, es scheint, als hätte er wirklich genug. Erst packt Anna-Carina über sein angebliches Problem mit Alkohol aus. Nun serviert seine Noch-Ehefrau ihn auch noch beruflich so ab.

Da verliert dann auch Stefan, der doch stets den Strahlemann vorspielen wollte, die Fassung. Und das war wahrscheinlich erst der Anfang …