Stefan Mross und Anna-Carina-Woitschack: Süßes Geheimnis gelüftet!

Seit knapp drei Jahren schweben (43) und Anna-Carina Woitschack (26) auf Wolke sieben. Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. Doch um die Verlobung gibt es plötzlich ein großes Geheimnis. Hat er ihr längst einen Antrag gemacht?

Wo die zwei auch zusammen auftauchen – es ist ein großes Gebussel und Schwärmen füreinander. Trotz eines Altersunterschieds von 17 Jahren planen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack eine gemeinsame Zukunft, reden immer wieder vom Heiraten. „Ich wünsche mir natürlich eine Hochzeit! So ganz klassisch in Weiß, mit Kutsche und Tauben“, erzählt das Ex- „ “-Sternchen gerne.

Sind Stefan Mross und Anna-Carina verlobt?

Und auch der „Immer wieder sonntags“-Moderator, der schon zwei Ehen hinter sich hat, meint: „Aller guten Dinge sind drei!“ Aber wann ist es denn nun endlich so weit – oder haben wir den ersten Schritt vielleicht nicht mitbekommen?

Stefan Mross & Anna-Carina: Jetzt lassen sie die Verlobungs-Bombe platzen!

So offenherzig das Paar sonst ist: Beim Thema Verlobung wird Stefan total zurückhaltend. Gerade antwortete er in einer Sat.1-Sendung auf die Frage, ob die beiden eine Verlobung sofort öffentlich machen würden, mit einem schroffen: „Nein!“ Und bekräftigte: „Eine Verlobung würde ich nicht bekannt geben.“

Angesichts der Tatsache, wie verliebt sich beide ständig geben, könnte das aber auch bedeuten: Stefan hat Anna-Carina längst heimlich das Ehe-Versprechen gegeben. Nur mit der Sprache herausrücken – das will er in dem Fall nicht…