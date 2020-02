Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak: Hochzeits-Sensation!

Die zwei geben beziehungstechnisch Vollgas: Stefan Mross (44) und Anna-Carina Woitschack (27) überraschen alle mit einer vorgezogenen Hochzeits-Sensation! Schon im März soll es so weit sein. Und das gleich zweifach!

„Wenn man es mit einem Auto vergleicht, dann sind wir schon im zweiten Gang. Es ist also ein bisschen in Fahrt gekommen“, verriet Stefan Mross noch Mitte Januar über die Hochzeits-Vobereitungen mit seinem „Engel“ Anna. Mittlerweile haben der Moderator und die Sängerin den Turbo eingeschaltet. Denn: Schon in der ersten Märzwoche heiraten die zwei angeblich. Wie „das neue“ exklusiv erfahren haben will, lassen sich die beiden im Rathaus von Mühldorf am Inn standesamtlich trauen.

Stefan Mross und Anna-Carina im Hochzeits-Turbo

Das Aufgebot ist längst bestellt. Das Paar hat hier letztes Jahr eine moderne Architekten-Villa in Hanglage bezogen, Stefan und Anna sind auch oft in der idyllischen Altstadt zu sehen. Und hier wird die Bürgermeisterin das Paar nun zu Mann und Frau erklären. Wann genau? Weil Stefan und Anna am 5. und 6. März Auftritte bei der „Immer wieder sonntags“-Tour haben, kommen nur die Werktage 2., 3. und 4. März infrage. Praktisch: Auch Trauzeuge (38) hat in der ersten Märzwoche keine Termine.

Und Flori spielt nicht nur bei der Trauung in Mühldorf eine Rolle. Denn nun wurde auch von der „Bild am Sonntag“ bestätigt. Die Zeitung erfuhr aus Fernsehkreisen, dass die Hochzeit noch einmal live im stattfinden soll: „in einer großen Musikshow im März.“ Ist damit Floris Sendung „Schlager-Lovestory.2020“ gemeint, die am 14.3. live aus Halle an der Saale ausgestrahlt wird?