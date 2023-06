Stefan Mross & Eva: Jetzt posaunt er die Glücksnachricht in die Welt hinaus

So verriet er jetzt nämlich in seiner Show "Immer wieder sonntags", dass es ihm momentan einfach nur super geht! Im Gespräch über sein momentanes Glück mit seiner Eva berichtet er: "Aber wenn du erfragen willst, wie es mir geht - ich bin sehr glücklich, ja." Was für zuckersüße Nachrichten! Wie es scheint, hat Stefans neue Liebe nach der Trennung von Anna-Carina ihren Beitrag dazu geleistet, dass der Moderator die Schrecken der Vergangenheit endlich hinter sich lassen konnte und voller Optimismus in die Zukunft blickt! Wie es für Stefan und Eva wohl weitergeht und ob sie schon die nächsten Liebesschritte planen? Wir können gespannt sein ...

Auch interessant:

Kommt es nach dem Ehe-Aus etwa doch noch zur überraschenden Versöhnung zwischen Stefan Mross und Anna-Carina? Mehr dazu im Video: