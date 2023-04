Stefan Mross & Eva Luginger: Abgekartetes Spiel! Ihre Liebe ist offenbar fake

Grenzenlos? Bei dieser Liebe gibt es in Wahrheit einen schalen Beigeschmack. Nicht nur die Fans fragen sich: Wie echt ist das Glück? Denn hinter den Kulissen könnte es vor allem bei Stefan um Rache und verletzten Stolz gehen – bei Eva um Ruhm und Reichtum...

Für Stefan Mross kommen Evas Gefühlsbezeugungen nämlich wie gerufen. Gibt es eine süßere Rache, als mit der besten Freundin der Ex-Frau herumzumachen? Für einen Mann ein Triumph! Denn Anna-Carina und Eva waren lange Zeit unzertrennlich, teilten Freud und Leid und so manches Geheimnis. Doch jetzt herrscht natürlich Funkstille. Anna-Carina soll toben – und Stefan Mross lacht sich ins Fäustchen. Schließlich beendete sie die Ehe mit ihm, lästerte danach böse, verliebte sich schnell wieder neu und teilt dies gerade mit der ganzen Welt. Die Beziehung mit Eva – eine bitterböse Revanche? Aus verletztem Stolz heraus entstanden? Möglich ...

Und auch für Eva kommt die neue Liebe mit Stefan ganz passend. Ihre Ehe ist vor Kurzem gescheitert und mit der Karriere will es auch nicht so richtig klappen. Seit die Sängerin 2010 bei "Deutschland sucht den Superstar" das erste Mal ins Rampenlicht trat, versucht sie durchzustarten. Ein paar TV-Auftritte gab es auch. Doch in den großen Shows wie bei Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella ist sie kein regelmäßiger Gast. Eva Luginger taucht eher in Formaten wie der "Abendschau" im Bayerischen Rundfunk auf. Gut, Eva ist bekannt. Aber kein Star! Noch nicht.

Mit Stefan an ihrer Seite könnte sich das nun allerdings schnell ändern. Schließlich wurde auch Anna-Carina durch die Protektion des Volksmusikanten berühmt. Durfte sogar bei Florian Silbereisen in der Sendung heiraten. Wer weiß, wovon Eva jetzt nachts träumt? Auch wenn sie behauptet, sie wolle lieber im Hintergrund bleiben, nicht durch Stefan berühmter werden – das passiert automatisch!

Stefan ist gemeinsamen Projekten nicht abgeneigt. Angeblich, so tuschelt man, wird seine neue Liebe Eva die Ex Anna-Carina schon ganz bald bei "Immer wieder sonntags" ersetzen. Eva soll künftig an Stefans Seite zu sehen sein. Was für ein Karriere-Sprung!

