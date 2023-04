Stefan Mross & Eva Luginger: Überraschende Baby-Enthüllung!

Und was planen Stefan und Eva sonst noch für ihre gemeinsame Zukunft? Gemeinsame Babys kommen für die beiden nicht infrage. "Wir fühlen uns schon wie eine Familie. Wobei ich keine eigenen Kinder will, obwohl ich Kinder liebe. Stefan hat schon drei wundervolle Kinder, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Genauso wie mit Stefans Mama. Deshalb wollen wir ganz in ihre Nähe ziehen." Und wie sieht es mit einer Hochzeit aus? Ob ich mich ein viertes Mal traue, kann ich nicht sagen. Aber ich bin für alles offen...", sagt Stefan geheimnisvoll. Es bleibt also spannend...

