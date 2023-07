Stefan Mross: Wieder flüchtet eine Frau in die Arme eines anderen!

Nachdem Stefan Mross seine Ex-Frau Anna-Carina im vergangenen Jahr an einen anderen Mann verloren hat, muss er diesen Albtraum jetzt nochmal durchleben. Denn eigentlich sollte die Sängerin am 23. Juli in seiner Show "Immer wieder sonntags" auftreten. Doch nachdem die Mross-Ex ihren Ankündigungspost gelöscht hatte, brodelte die Gerüchteküche. Haben sich die geschiedenen Eheleute etwa erneut in den Haaren, sodass Anna-Carina Woitschack ihren Auftritt in der "ARD"-Show absagte? Unklar! Doch was die hübsche Blondine gegenüber "BILD" verriet, hat es in sich: "Durch eine Auftrittsverpflichtung am Samstagabend, am 22. Juli kann ich bedauerlicherweise meinen geplanten Auftritt in der ARD-Show 'Immer wieder sonntags' am Sonntagmorgen, am 23. Juli nicht wahrnehmen. Ich freue mich jedoch darauf, im kommenden Jahr wieder dabei sein zu können."

Ausgerechnet "Die Giovanni Zarrella Show" ist der Grund für die Verhinderung. Eine Tatsache, die Stefan Mross vermutlich zum Kochen bringen dürfte. Schließlich wurde ihm damit erneut die Frau ausgespannt. Und dann auch noch von seinem größten TV-Konkurrenten...