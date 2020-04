Stefan Mross: Wundervolle News! Sein Glück ist zurück

Das Coronavirus hat Deutschland momentan fest im Griff! Alle großen Veranstaltungen wurden abgesagt, nur die nötigsten Läden haben geöffnet. Auch die -Branche leidet unter der Situation. Immer mehr Drehs werden gestoppt. Doch jetzt gibt es endlich erfreuliche Nachrichten...

Stefan Mross dreht "Immer wieder sonntags"

Die Fans müssen auf in nächster Zeit nicht verzichten. Seine Sendung "Immer wieder sonntags" wird am 3. Mai im Europa-Park in Rust starten - jedoch ohne Publikum. "Die ersten Sendungen werden ohne Publikum und ohne Pressevertreter im Europapark in Rust durchgeführt. Sobald die Beschränkungen aufgehoben werden, was wir uns sehr im Verlauf des Sommers wünschen, werden die Sendungen auch wieder mit Publikum stattfinden", erklärt eine SWR-Pressesprecherin gegenüber "t-online.de". "Unmittelbar nach Lockerung der Einschränkungen, gehen die Karten wieder in den Vorverkauf. Der Park geht davon aus, dass innerhalb einer Woche die Karten wieder verkauft sind, die in den Verkauf gegeben werden."

So läuft es hinter den Kulissen ab

Bis dahin muss das Team strenge Sicherheitsregeln einhalten. "Am Set selbst dürfen sich nur Personen aufhalten, die unmittelbar mit dem Programm zu tun haben beziehungsweise dort auch eingebunden sind." Der Backstage-Bereich wird ins etwa 250 Meter entfernten Confertainment Center verlagert. Außerdem müssen sich alle Mitarbeite an die Hygiene- und Abstandsvorschriften halten. Lässt sich nur hoffen, dass sich die Situation bald wieder etwas beruhigt...

