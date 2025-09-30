Stefan Raab bekommt Konkurrenz – von einem alten Bekannten!
Kaum ist „Die Stefan Raab Show” auf Sendung gegangen, wird ihm sein Sendeplatz ausgerechnet von IHM streitig gemacht …
Stefan Raabs neue Show ist immer mittwochs zur Primetime auf RTL zu sehen.
© IMAGO / Panama Pictures
Vor wenigen Wochen hat Stefan Raab (58) den zweiten Versuch seines TV-Comebacks gestartet: Nachdem „Du gewinnst hier nicht die Million” wegen zu schlechter Quoten abgesetzt worden ist, kehrte der Entertainer mit einer neuen Show zurück: „Die Stefan Raab Show“ läuft seit Mitte September bei RTL und soll eine bunte Mischung aus Stand-up, TV-Clips, prominenten Gästen und einem Mitmach-Segment, bei dem Raab seine Bühne anderen überlässt, versprechen.
Auch wenn viele Zuschauer:innen nicht überzeugt von Raabs neuer Show sind und ihn sogar als „lustlos, uninspiriert und zum Gähnen langweilig” bezeichnen, zeigen die Einschaltquoten etwas anderes: Mit einem Marktanteil von 12,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Auftakt-Show am vergangenen Mittwoch (24.09) den Primetime-Sieg.
Doch dieser erfolgreiche Sendeplatz wird ihm nun streitig gemacht – und das ausgerechnet von einem alten Bekannten …
Chris Tall bekommt neue ProSieben-Show
Vor Kurzem wurde bereits bekannt, dass Chris Tall (34) im Rahmen seines neuen Exklusivvertrags mit ProSieben schon bald mit einer neuen Show auf Sendung gehen wird. Jetzt verkündete der Sender auch, wann es losgehen soll: Am Mittwoch, 22. Oktober, um 20:15 Uhr, startet „Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show” auf ProSieben. Zur gleichen Sendezeit wie „Die Stefan Raab Show”! Die neue Show von Chris Tall ist jedoch deutlich länger und läuft voraussichtlich bis 22:40 Uhr, während Raab nur bis 21:30 Uhr auf Sendung ist.
Außerdem hat ProSieben bestätigt, dass Andrea Kaiser die Moderation übernimmt. In der Auftaktfolge werden Vanessa Mai, Rick Kavanian und Eko Fresh zu Gast sein. Über das genaue Konzept hält sich der Sender bisher bedeckt, verrät aber, dass es einen besonderen Hauptpreis gibt: die Hauptrolle in einem exklusiven (Kurz-)Film.
Duell zwischen Chris Tall und Stefan Raab?
Damit steht die Ausstrahlung der beiden Shows in direkter Konkurrenz. Was Raab wohl darüber denkt? Immerhin trug Chris Talls „TV Total”-Auftritt mit dazu bei, dass er breitere Bekanntheit erlangte … Kommt es jetzt zum Duell zwischen Chris Tall und Stefan Raab?