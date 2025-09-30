Vor Kurzem wurde bereits bekannt, dass Chris Tall (34) im Rahmen seines neuen Exklusivvertrags mit ProSieben schon bald mit einer neuen Show auf Sendung gehen wird. Jetzt verkündete der Sender auch, wann es losgehen soll: Am Mittwoch, 22. Oktober, um 20:15 Uhr, startet „Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show” auf ProSieben. Zur gleichen Sendezeit wie „Die Stefan Raab Show”! Die neue Show von Chris Tall ist jedoch deutlich länger und läuft voraussichtlich bis 22:40 Uhr, während Raab nur bis 21:30 Uhr auf Sendung ist.