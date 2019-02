Stefan Raab: Neue TV-Show für ProSieben!

Reddit this

Er kann es einfach nicht lassen...

Vor rund vier Jahren verabschiedete sich Entertainer-Urgestein Stafan Raab aus dem Fernsehen - jetzt gibt es großartige Neuigkeiten für die Fans!

Neue TV-Show: Stefan Raab kehrt mit der "Headis Team-WM" zurück zu ProSieben

Mit der "Headis Team-WM" bringt nach Formaten wie " Total", "Schlag den Raab" oder der "Wok-WM" den nächsten mutmaßlichen Quoten-Schlager zurück zu seinem Stammsender - das allerdings nur hinter den Kameras.

So zieht der Entertainer in dem "Kopfballtischtennis"-Wettstreit nur als Produzent im Hintergrund die Fäden, wenn sechs Mannschaften, die jeweils aus einem Promi und einem Headis-Profi bestehen, um die Goldmedaille in der Trend-Sportart kämpfen.

Auf einer Tischtennisplatte müssen die Spieler dabei einen größeren Gummiball von einer Seite zu anderen spielen und dürfen dabei nur ihren Kopf einsetzen.

Das sportliche TV-Ereignis wird in bekannter Manier von Raabs Wegbegleiter moderiert; die erste "Headis Team-WM" können Zuschauer dabei bereits am 23. März auf verfolgen.