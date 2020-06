Stefan Raab: Seine größten Niederlagen

Zugegeben, bei dem Namen kichert unser inneres 13-Jähriges. Ich immer noch ein wenig. Aber für die 16-jährige Lisa Loch war das gar nicht so witzig. Raab zeigte einen Ausschnitt, in dem Lisa bei einer Miss-Wahl antrat. Er machte Späße über den fraglos anzüglich klingenden Namen (Was haben sich die Eltern dabei nur gedacht?), wähnte Lisa in der Pornobranche und alberte mit Namensvariationen wie "Petra Pussy" herum.

Was für die Zuschauer ein schneller Lacher war, wurde für Lisa zum Albtraum. Es folgten Mobbing und obszöne Anrufe. Die Jugend des Mädchens hatte eine unschöne Wendung genommen. Sie zog vor Gericht und bekam aufgrund der schweren Verletzung der Persönlichkeitsrechte einen Schadensersatz von 70.000 Euro zugesprochen.

Sie sollte nicht die einzige bleiben, die sich gegen die Diffamierungen von Raab zur Wehr setzte. Immer wieder gingen den Betroffenen die Späße zu weit und sie forderten Schadensersatz. Oftmals kamen sie damit auch durch.