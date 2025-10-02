Stefan Raab Show pausiert – jetzt funkt Günther Jauch dazwischen!

Das Konzept: Nur Kandidatinnen und Kandidaten, die in den Vorrunden mindestens 16.000 Euro erspielen, qualifizieren sich für das große Finale am 9. Oktober, in dem es um satte 3 Millionen Euro geht. Ab dem 15. Oktober kehrt Raab zwar zurück – doch auch dann bleibt es schwierig, denn die Konkurrenz von ProSieben ist nicht ohne.