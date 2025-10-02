Stefan Raab Show pausiert – jetzt funkt Günther Jauch dazwischen!
Fans von Stefan Raab müssen stark sein: Nach seinem großen TV-Comeback läuft es für den Entertainer alles andere als rund – und jetzt muss er auch noch seinen Sendeplatz räumen. Was dahintersteckt.
Sind Stefan Raabs Erfolgszeiten vorbei?
Nach seinem mit Spannung erwarteten Comeback bei RTL wollte Stefan Raab eigentlich wieder regelmäßig für Schlagzeilen sorgen. Nach einer Promo-Woche Mitte September, in der er täglich 15 Minuten live zu sehen war, startete am 24. September 2025 die neue „Stefan Raab Show“ immer mittwochs um 20.15 Uhr. Doch nur wenige Wochen später gibt es gleich zwei schlechte Nachrichten für seine Fans.
Günther Jauch übernimmt den Mittwochabend
Am 8. Oktober muss Raab den heiß umkämpften Mittwochs-Primetime-Slot vorerst abgeben – und zwar an keinen Geringeren als Günther Jauch. Denn RTL zeigt die große „Wer wird Millionär? – 3-Millionen-Euro-Event-Woche“, die von Montag bis Donnerstag zur besten Sendezeit läuft. Das bedeutet: Statt Raab können die Zuschauerinnen und Zuschauer gleich mehrere Tage lang Quiz-Fieber erleben.
Das Konzept: Nur Kandidatinnen und Kandidaten, die in den Vorrunden mindestens 16.000 Euro erspielen, qualifizieren sich für das große Finale am 9. Oktober, in dem es um satte 3 Millionen Euro geht. Ab dem 15. Oktober kehrt Raab zwar zurück – doch auch dann bleibt es schwierig, denn die Konkurrenz von ProSieben ist nicht ohne.
Übrigens: Auch das „Sommerhaus der Stars“ musste weichen, kommt aber bereits am 14. Oktober zurück.
Quoten-Schock für Stefan Raab
Noch bitterer für den Entertainer: Nach einem ordentlichen Start rutschten die Quoten der „Stefan Raab Show“ zuletzt dramatisch ab. Während die erste reguläre Folge am Mittwochabend noch 0,53 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und damit solide 12,5 Prozent Marktanteil holte, sah die Lage in der vergangenen Woche deutlich schlechter aus.
Nur noch 0,28 Millionen aus der Zielgruppe schalteten ein – ein Marktanteil von gerade einmal 6,8 Prozent. Auch beim Gesamtpublikum lief es katastrophal: Mit 0,66 Millionen Zuschauenden kam die Sendung nur noch auf 3,0 Prozent Marktanteil. Damit war die Millionen-Marke in weiter Ferne.
Zum Vergleich: Das anschließende „Stern TV“ litt deutlich unter dem schwachen Vorlauf und kam ebenfalls nur auf mageren 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.
RTL unter Druck
Dass es so schnell kriselt, dürfte bei RTL für Diskussionen sorgen. Immerhin war Raabs vorheriges Projekt „Du gewinnst hier nicht die Million“ bereits im Sommer nach schwachen Zahlen eingestellt worden. Damals hieß es von RTL-Content-Chefin Inga Leschek: „Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend.“
Mit der neuen Show wollte Raab eigentlich genau das Gegenteil beweisen. Doch die Quoten-Realität zeigt nun: Das Comeback verläuft holpriger als gedacht. Ob er sich mittelfristig im harten TV-Mittwochs-Krieg behaupten kann, bleibt fraglich.