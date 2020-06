Stefan Raab von ZDF Neo-Moderator Jan Böhmermann verarscht!

Bei "TV Total" präsentierte der ProSieben-Moderator eine Aufzeichnung aus China. Ein TV-Sender hat sich spontan das Raab-Spiel "Blamieren oder kassieren" geklaut und in einem eigenen Format verwurstet.

Stefan Raab beschwerte sich bei Elton: "Wusstest du, dass das was wir hier machen, um den Globus geht, ohne dass wir ein einziges Mal gefragt werden? Normalerweise würde man sagen: Dürfen wir das? Und vor allem, was kostet das? Aber in China, da macht man das einfach."

Aber ehe es zum dramatische Rechtsstreit kommen kann, wendet sich das Blatt. Im "ZDF Neo Magazin" klärt Jan Böhmermann auf: "Jetzt gibt es eine schlechte Nachricht für das Team von TV Total. Dahinter stecken wir vom Neo Magazin. Ehrlich gesagt, in China kennt euch leider keine Sau."

Das breite Grinsen des Moderators verrät, wie sehr er sich und sein Team für diese gelungene Aktion feiert.

Als Stefan Raab von dem Streich des Kollegen erfuhr, reagierte er gelassen. Zu "DWDL" sagte er: "Glückwunsch! Super Gag, ich habe mich sehr amüsiert. Ein echt gelungener Coup."

Das ist es wirklich.