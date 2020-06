Stefanie Giesinger: Die "GNTM"-Siegerin spricht offen über ihr Liebesleben

zählt zu Heidi Klums erfolgreichsten Nachwuchs-Entdeckungen. Die GNTM-Siegerin ergattert etliche Model-Jobs und hat dank ihrer Präsenz in den Sozialen Medien eine große Fanbase – unter der sich sicher auch viele Verehrer tummeln!

Zwar zeigt sich die 19-Jährige auf Fotos gerne von ihrer freizügigen Seite, was Einblicke in ihr Liebesleben angeht, hält sich das Model aber eher bedeckt. Kein Wunder, dass Stefanie Giesinger bereits die eine oder andere heiße Affäre nachgesagt wurde. Besonders Youtube-Star Sami Slimani und Lena Gerckes Ex-Freund Sami Khedira waren immer mal wieder im Gespräch, wenn über den potentiellen Mann an ihrer Seite spekuliert wurde.