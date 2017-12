Stefanie Giesinger: Dramatische Nachrichten nach dem Klinik-Aufenthalt

"Dieses und letztes Jahr war ich schon viel zu oft im Krankenhaus. Es ist wirklich nicht toll, hier zu sein", teilte Stefanie Giesinger ihren Fans vor wenigen Tagen unter Tränen aus dem Krankenbett mit. Die „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin leidet unter einer seltenen Krankheit: mI Mutterleib hat das Model eine Malrotation erlitten – ihr Dünn- und Dickdarm haben sich fehlerhaft gedreht, was immer wieder zu einem lebensgefährlichen Volvulus, einer Darmverdrehung, führen kann.

Stefanie Giesinger: Krankenhaus-Schock!

„Dann kann kein Essen, kein Wasser und kein Blut durch meine Organe fließen“, erklärt Steffi. Dass die 21-Jährige in den letzten zwei Jahren so häufig ins Krankenhaus musste, kommt nicht von ungefähr: Steffi arbeitet unermüdlich an ihrer Model-Karriere und ist dafür ständig auf Achse. „Mein Kalender für 2018 ist schon total voll – ich habe ihn mir angeguckt und gedacht: ‚Wow, ich habe ja noch nicht mal eine Woche am Stück frei‘“, gesteht sie.

Ärzte machen sich Sorgen um Stefanie Giesinger

Ist das womöglich zu viel? „Dass ein Volvulus so häufig auftritt, ist eigentlich sehr untypisch und sehr selten. Es ist sicherlich wichtig, dass sich die Patientin nach einer enormen Stressphase auch wieder eine Phase der Erholung gönnt. Auch ausreichend Schlaf ist wichtig“, erklärt Professor Dr. Matthias Ebert aus Mannheim. Immerhin: Am Wochenende wurde Steffi aus dem Krankenhaus entlassen, muss sich aber trotzdem noch schonen. „Ich bin total frustriert. Es gibt doch noch so viele Ziele, die ich erreichen möchte“, klagte sie auf Instagram.