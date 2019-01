Stefanie Giesinger: Frisuren-Hammer! Die Haare sind ab

Reddit this

Neues Jahr, neue Frisur! "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin hat zur Schere gegriffen...

Stefanie Giesinger gehört definitiv zu den erfolgreichsten Gewinnerinnen von "Germany's next Topmodel". Die 22-Jährige läuft regelmäßig über die Laufstege dieser Welt und zieht einen fetten Werbedeal nach dem nächsten an Land. Nicht nur ihre Mega-Body und ihr hübsches Gesicht überzeugen die Kunden, sondern auch ihre lange Rapunzelmähne. Doch die gehört jetzt der Vergangenheit an...

Schnipp, schnapp - Haare ab!

Auf ihrem -Account präsentiert Steffi stolz ihre neue Frisur. Die 22-Jährige trägt jetzt einen stylischen Long Bob mit Strähnchen. "Dank für den neuen Haarschnitt Philipp Verheyen", schreibt sie unter das Schwarz-Weiß-Bild.

Bonnie Strange: Neue Frisur

Positives Feedback von den Fans

Bei ihren 3,5 Millionen Followern kommt die Typveränderung super an. Es hagelt massenweise Komplimente. "Einfach total toll. Steht dir viel besser und macht aus dir eine reife Frau", "Wow, das sieht super aus!", und "So schön", lauten nur einige der vielen positiven Kommentare.

Für die Mega-Friese verantwortlich ist übrigens Hair- und Make-up Artist Philipp Verheyen. Er stylte u.a. schon wie , Emilia Schüle und .