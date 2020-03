Stefanie Giesinger: Haar-Hammer! Sie hat eine neue Frisur

Reddit this

Wow, was für eine coole Veränderung! Stefanie Giesinger überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur!

hat kein Problem damit, neue Looks auszuprobieren. Als Model erfindet sie sich immer wieder neu und setzt sich vor der Kamera gekonnt in Szene. Nun hat die 23-Jährige erneut den Gang zum Friseur gewagt und präsentiert sich mit einer neuen Haarpracht.

Stefanie Giesinger: Mit ihrem Avocado-Flammkuchen purzeln die Pfunde!

Stefanie hat eine neue Frisur

In ihrer -Story nimmt Stefanie ihre Fans mit auf die Reise. In Paris hat sie sich dazu entschieden, sich einen neuen Look zuzulegen. Dabei hat sie sich für einen akkuraten und hellblonden Bob entschieden. Ganz schön cool!

Stefanie Giesinger präsentiert ihre neue Frisur. Foto: Instagram/@stefaniegiesinger

Von ihrer neuen Frisur ist die Berlinern sichtlich begeistert und strahlt in mehreren Instagram-Stories bis über beide Ohren. Wie lange sie diesem Look wohl treu bleiben wird?

Auch überraschte seine Fans kürzlich mit einer neuen Frisur: