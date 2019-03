Stefanie Giesinger: Heißes Nackt-Foto aufgetaucht!

Für läuft es momentan rund. Sie ist nicht nur international gefragtes Model, sondern auch eine der erfolgreichsten Influencerinnen des Landes. Auf ihrem -Account hält sie ihre 3,6 Millionen Follower immer auf dem Laufenden. Doch über ihren neuesten Schnappschuss staunten die Follower nicht schlecht.

Stefanie Giesinger: Frisuren-Hammer! Die Haare sind ab

Heiß, heißer - Stefanie Giesinger!

Komplett nackt rekelt sich das Model auf einem Podest. Ihre Brüste verdeckt sie lediglich mit ihrem Arm. Kein Wunder, dass Stefanies Follower von diesem Anblick mehr als begeistert sind. "Meine Damen und Herren, hier sehen sie: Perfektion", "Atemberaubend" und "Wie kann man so eine wunderschöne Person sein?! ", lauten nur einige der vielen Komplimente unter ihrem Post. Auch Steffis Kollegen zeigen sich von dem sexy Schnappschuss begeistert. So kommentiert beispielweise Influencer Ricardo Simonetti: "Ok, wow! Ich weine gleich, weil das so schön ist."

Doch warum zog Stefanie eigentlich blank? Das Foto entstand im Rahmen der Werbekampagne ihrer Gesichtspflegelinie "мой". Mit diesen heißen Aufnahmen kann sie sicherlich noch einige Fans mehr zum Kaufen animieren...