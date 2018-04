Stefanie Giesinger nackt: Sie versetzt Fans in Ekstase!

Okay, wow! Dass Model Stefanie Giesinger seeehr, sehr hübsch ist, weiß und sieht man ja. Kein Wunder, dass auf ihrem Instagram-Account (mit sage und schreibe 3,2 Millionen Followern!), so manche Stimme laut wird und gerne mehr von ihr sehen würde. Und Stefanie kommt diesem Wunsch nur allzu gerne nach und sorgt jetzt mit diesen heißen Fotos für ordentlich Furore...

Sie gewann die neunte Staffel von "Germanys next Topmodel" und reihte sich in ein die Riege der Mädchen, die sich ziemlich schnell von der Modelagentur von Heidi Klums Papa trennte. 2016 begann sie, ihr eigenes Ding zu machen. Und das obwohl sie eigentlich das hübsche Vorzeige-Gesicht der Agentur war. Im Gegensatz zu anderen Meeeedchen gingen sie allerdings im Guten auseinander: "Mein Vertrag bei 'ONEEins' ist nach zwei Jahren ausgelaufen. Es war einfach mal Zeit für etwas Neues. Wir sind immer gut miteinander ausgekommen … und in Zukunft werde ich mich in allen Bereichen, aber vor allen Dingen als Model, auf meine Karriere konzentrieren", sagte sie damals zu der Bildzeitung. Das war für sie auch wirklich kein großer Einschnitt in ihre Karriere, sie startete gut durch, ist mittlerweile auf den roten Teppichen Zuhause und mit vielen anderen It-Girls wie zum Beispiel Lena Meyer-Landrut sehr innig.

Stefanie Giesinger: Erfolgreicher als je zuvor

Durch ihre guten Kontakte in die Mode-Welt und ihrer individuellen, witzigen Art gewinnt sie täglich mehr Fans dazu. Sie nimmt sich selbst gerne auf die Schippe, bleibt dabei aber vor allem immer eins: Auf dem Boden. Mit ihrer Krankheit und ihrer Beziehung geht sie zum Beispiel ganz offen um. Sie leidet unter dem sogenannten Kartagener-Syndrom, eine nicht ungefährliche Organkrankheit. Deshalb musste sie sich letzlich auch einer Operation unterziehen und hat seither eine große Narbe am Bauch. Aber, schreibt sie dazu, "das Leben ist wichtiger als Schönheit". Ihre Fans stehen ihr trotzdem bei, schreiben: "Du bist trotzdem wunderschön", und "einen schönen Menschen kann nichts entstellen". Wie recht sie haben! Auch ihren Freund zeigt die 21jährige offen in den sozialen Netzwerken. Was der wohl zu diesen heißen Schnappschüssen sagt?

Die hauptsächlich männlichen Fans sind sich jedenfalls einig: "Den Arm hätte man auch weglassen können...". Tja, und auch solche Bilder gibt es. Nur mit Herzchen auf den Brüsten zeigt sich das Model so gut wie hüllenlos! Zugegeben: Dieser heiße Schnappschuss ist schon ein paar Tage alt, aber er ändert nichts daran, dass die Fans ausflippen. Heiß!