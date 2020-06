Stefanie Giesinger: Schon wieder Mager-Vorwürfe nach Schock-Foto

Ein Großteil der Fan-Reaktionen auf Facebook bewegen sich zwischen Sorge und Empörung. "Bißchen zu mager, wenn du mich fragst", urteilt eine. "Macht nur weiter so und setzt Tausenden von Mädchen in den Kopf wie toll Anorexie ist", kritisiert eine andere scharf. "Du bist wirklich zu dünn geworden. Leider", schreibt jemand anderes besorgt.

Nur wenige setzen sich hier für Steffi ein. Sie sprechen von "Skinny Shaming" und weisen darauf hin, dass es schließlich ihre Sache wäre, was sie mit ihrem Körper macht. Möglicherweise ist es jedoch das kranke Figur-Diktat der Modeindustrie, das indirekt ihren Körper formt. Noch vor einigen Monaten sagte Stefanie selbst: "Sagen wir es mal, wie es ist: Für Mailand oder so bin ich einfach zu dick. Nicht unbedingt meine Meinung, aber so ist es nun mal." Versucht sie jetzt doch ihre Karriere auf diesem Wege anzuschieben?