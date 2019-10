Stefanie Giesinger: Sie hat sich einen Parasiten eingefangen

Reddit this

Unschönes Urlaubsandenken für !

Eigentlich wollte die ehemalige GNTM-Kandidatin aus ihrem Mexiko-Urlaub rundum erholt zurückkommen - doch stattdessen setzt dem Model ein ungebetener Gast gesundheitlich zu...

Stefanie Giesinger angeschlagen: "Mir geht es gar nicht gut"

Auf dem Leipziger Opernball posierte die 23-Jährige trotz gesundheitlich angeschlagenen Zustands auf dem roten Teppich und erklärte gegenüber der Bild, dass sie es nur mit Anstrengungen zu dem Event geschafft habe

So habe sie sich nach ihrer Ankunft in Leipzig im Hotel erst einmal hinlegen müssen:

"Das war auch dringend nötig, denn mir geht es gar nicht gut", so die 23-Jährige ganz offen, "Ich bin erst vor einer Stunde angekommen aus Berlin und bin dann ehrlich gesagt ins Hotelzimmer, hab noch ein bisschen geschlafen. Ich bin nämlich total krank, ich hab mir vor zwei Wochen einen Parasiten eingefangen, in Mexiko, und schlepp' das so ein bisschen mit mir mit."

Wie das Model erklärt, führe der Parasit bei ihr zu schlimmen Bauchschmerzen, und das sei noch nicht alles:

"Ja unangenehme Dinge im Bad", schildert Stefanie Giesinger weiter.

Für den guten Zweck versuche sie aber, am Samstagabend länger durchzuhalten - So spendete die 23-Jährige ganze 50 000 Euro für die Krebsinitiative "yeswecan!cer".

Bleibt zu hoffen, dass Stefanie Giesingen bald wieder ganz auf den Beinen ist!