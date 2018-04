Scharf auf die Flügel: Das Model hat ein ganz klares Karriere-Ziel...

"Victoria’s-Secret-Engel zu werden, ist mein größter Traum“, schwärmt die Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Stefanie Giesinger, als InTouch sie auf der Glow-Con in Berlin traf. „Ich folge jedem der Engel auf Instagram. Sie sind alle so schön. Es gibt echt kein größeres Ziel für ein Model, als für die berühmteste Dessous-Marke der Welt zu laufen und die begehrten Flügel tragen zu können.“

Das ist doch mal ein klares Karriere-Ziel!

Und Steffi setzt auch alles daran, es zu erreichen. „Ich fange gerade an, in New York Fuß zu fassen. Wenn man Engel werden will, muss man schließlich in New York in aller Munde sein. Und ein paar größere Jobs habe ich auch schon an Land gezogen. Es läuft echt gut und macht sehr viel Spaß“, verrät sie. „Ich achte auch darauf, dass ich mich gesund ernähre, und esse vor allem viele naturelle Dinge. Also Dinge, die nah an der Natur sind und nicht komplett in der Fabrik hergestellt.“

GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger: Komplett neuer Look für die Fashion Week in Berlin!

Doch ausschließlich auf gesunde Ernährung zu setzen, reicht nicht aus, um den Traumbody eines Engels vorweisen zu können. Vor allem muss man auch VIEL Sport machen. „Eine Zeit lang bin ich jeden Tag zehn Kilometer joggen gegangen. Gerade mache ich vor allem regelmäßig HIIT-Workout. Also ein High Intensity Interval Training, bei dem ich mich 40 Minuten lang so richtig auspowere. Dazu trainiere ich häufig auch noch mit Gewichten und wechsle die Übungen ab, damit es nicht langweilig wird“, so Stefanie. „Jedes Mal wenn ich Sport mache, denke ich daran, wie perfekt die Victoria’s-Secret-Engel aussehen und dass ich auch unbedingt so aussehen möchte.“

Doch hat die 21-Jährige wirklich Chancen darauf, eines der berühmtesten Models der Welt zu werden? Sie sagt ja: „Die meisten Engel sind zwischen 25 und 27 Jahre. Ich bin erst 21 Jahre und habe dementsprechend noch ein paar Jahre Zeit, um mein Ziel zu erreichen.“ Und ein wichtiger Punkt ist ihr schon sicher: Ed Razek, der Mann, der jedes Jahr bei Victoria’s Secret die Models auswählt und die Castings durchführt, folgt Steffi auf Instagram...

Das tut sie alles für einen Job bei Victoria’s Secret

Magazin-Jobs

Auf das Cover der US-„Vogue“ zu kommen, ist ein Traum für alle Models – und der ultimative Karriere-Beweis! Steffi hat dafür erst vor Kurzem den ersten Grundstein gelegt und sich aus dem New Yorker Büro des berühmtesten Fashion-Magazins gepostet.

Diät-Food

„Ich ernähre mich sehr gesund“, erzählt die 21-Jährige gegenüber InTouch.

Engel-Kontakte

Sogar mit Engel Gigi Hadid hat sich Steffi schon ablichten lassen & pos tet: „An meinem Lächeln könnt ihr sehen, wie glücklich ich war, diese wunderschöne und talentierte Frau zu treffen!“

New-York-Umzug

Erst vor Kurzem ist Steffi in die Hauptstadt der Victoria’s-Secret-Engel gezogen: New York!

Outfit-Klau

Nachdem sich das Model mit dieser Robe gepostet hat, fragten viele Fans: „Bist du jetzt ein Engel?“ Doch offenbar hat sich Steffi den Bademantel einfach nur im Laden gekauft.

Hardcore-Workout

Genauso wie zahlreiche VS-Models hält sich Steffi vor allem mit Boxen und HIIT-Training fit.