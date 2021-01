Stefanie Giesinger: Süße Nachwuchs-News

"Welcome to the family Heinzi", freut sich das Model bei Instagram. "In der Nacht vom 9.01 zum 10.01 ist Heinzi endlich aus Griechenland in Deutschland angekommen. Er ist zwar (verständlicherweise) noch ganz ängstlich und vertraut der neuen Situation nicht, aber er macht stündlich Fortschritte."

In der Tat sieht Heinzi auf dem Foto noch etwas ängstlich aus. Aber bei Stefanie und ihrem Schatz ist er ganz sicher gut aufgehoben.

Aber wie sieht es bei dem Paar eigentlich mit eigenen Kindern aus. "Bild" hakte 2018 bei der 24-Jährigen nach, wo sie sich in zehn Jahren sieht. "Da habe ich zwei Kinder, bin verheiratet und lebe hoffentlich in einem herrlichen Haus. Ganz langweilig und schön...", antwortete sie darauf ganz direkt. Eigene Familie ist also nicht ausgeschlossen und Heinzi darf sich irgendwann auf mehr Familienzuwachs freuen. Es dauert nur noch etwas...

