Stefanie Giesinger: Was läuft da mit Max Giesinger?

Als Pärchen würde die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin und der The Voice of Germany-Kandidat eine tolle Figur machen. Sie teilen sich ja sogar den gleichen Nachnamen - ideal für eine zukünftige Hochzeit!

Doch wer sich jetzt eine Liebelei zwischen den beiden wünscht, wird leider enttäuscht. Stefanie und Max drehen gerade ein Video zusammen - und haben dabei eine Menge Spaß! "Funtime während dem zweiten Drehtag", kommentiert Max ein Bild von sich und der Beauty auf Instagram. Was nicht ist, kann also noch werden. Die Chemie zwischen den beiden stimmt jedenfalls!