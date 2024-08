Stefanie Giesinger: Wieder in festen Händen! "Ich bin glücklich"

Anfangs war Steffi vor ihrem neuen Freund noch schüchtern: "Ich hab mich irgendwie nicht mal richtig getraut, vor meinem jetzigen Partner so zu trinken. Ich war einfach so aufgeregt", verrät sie. Obwohl sie am Anfang ihrer Beziehung in seiner Gegenwart "unter Strom" stand, kann sie heute so sein wie sie ist, ohne sich zu verstellen. "Jetzt bin ich die weirdeste Person vor meinem Partner und kann sogar manchmal auch rülpsen. Ja, da bin ich sehr stolz drauf", erzählt sie.

Weiter berichtet die 27-Jährige, dass ihre neue Beziehung nichts an ihrer Freundschaft zu ihrem Ex Marcus Butler geändert hat. In einer früheren Podcast-Folge hat das Ex-Paar darüber gesprochen, dass sie sich noch immer sehr gut verstehen und eine enge Freundschaft pflegen.