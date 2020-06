Stefanie Giesinger: Wird ihr "Victoria's Secret"-Traum jetzt wirklich wahr?

Jetzt ist sie ihrem Traum so nah wie nie!

Wie sie nun verriet, folgt ihr nämlich der Chef von "Victoria‘s Secret" bei Instagram. Doch es kommt noch besser! "Er liked meine Bilder und so", erklärt sie weiter. Und davon hat sie vor allem sehr viele, die sie als perfekten Engel zeigen. Schließlich präsentiert sich die Schönheit allzu gerne in sexy Dessous und aufreizenden Posen. Da kann sich der Gute ja schon mal ein gutes Bild von Stefanie machen.

Vielleicht legt ja auch Kendall Jenner (20) noch ein gutes Wort für die 19-Jährige ein. Sie modelt bereits für das Label und traf Stefanie erst letzte Woche in New York. Wir würden uns jedenfalls riesig freuen das schöne Duo einmal gemeinsam auf dem Laufsteg zu sehen.