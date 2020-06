Stefanie Giesinger zeigt ihre neue Frisur!

Auf einem neuen Bild bei Instagram zeigt sie wieder stolz ihre braunen Haare. "Back to the Roots", kommentiert sie die "hairlichen" News. Und die Fans sind völlig außer sich. Aber nicht etwa, weil sie die Frisur nicht gut finden. Sondern weil sie mit diesem Make Over wieder wie ein Promi-Zwilling aussieht. "Du siehst aus wie Kendall Jenner", staunen ihre Anhänger. Und tatsächlich, die Ähnlichkeit mit der Kardashian-Beauty ist wirklich verblüffend. Stefanie traf ihren Lookalike übrigens erst vor einem Tag in New York und posierte stolz für ein Bild. Ob Kendall sie bei diesem Treffen dazu wohl inspiriert hat?