Stefanie Hertel: Bittere Beichte! Ihr Familienglück droht zu zerbrechen!

Oh je! Traurige Worte von Stefanie Hertel! Die Sängerin gibt nun intime Einblicke in ihr Familienleben...

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl die Sängerin und ihre Tochter Johanna mit Stefanies Mann Lanny eine echte Traum-Patchworkfamilie sind, berichtet die Schlager-Prinzessin nun, dass es zu Hause nicht immer so rosig abläuft wie viele Fans vermuten...

Stefanie Hertel spricht über die Familienstreits

Wie Stefanie nun berichtet, geraten sie, Tochter Johanna und Ehemann Lanny in der aktuellen Zeit teilweise ganz schön aneinander. So erklärt sie nun gegenüber der "MDR"-Talkshow "Riverboat": "Ich meine, das ist ganz normal, dass man sich nervt, aber nicht aufgrund von Corona. Also wir haben immer wieder mal natürlich Momente, wo man so sich ein bisschen in die Haare kriegt. Das ist, glaube ich, völlig normal in jeder Familie. Aber das hat jetzt nichts mit dieser Situation zu tun." Definitiv ehrliche Worte, die intime Einblicke in Stefanies Familienleben geben. Unterkriegen lässt sich die Patchwork-Familie davon jedoch nicht...

Tochter Johanna nimmt es gelassen

"Ich meine, wir sind ja dann doch eine normale Familie wie jede andere, und in jeder Familie gibt es Streit und Diskussionen. Aber wir können das zum Glück auch beiseitelegen irgendwann", ergänzt Johanna die Aussage ihrer Mutter Stefanie. Wegen einem Punkt sind sich die beiden jedoch ständig uneinig: Jogginghosen! So fügt Johanna abschließend hinzu: "Das ich wirklich mit Jogginghose den ganzen Tag rumrennen. Oder, ich bin auch ganz gerne mal ein Mensch mit Schlafanzug am Frühstückstisch zu sitzen. Das geht gar nicht bei meiner Mama."

