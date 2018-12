Stefanie Hertel: Dschungelcamp-Hammer!

Reddit this

Im nächsten Jahr geht das in die nächste Runde. Während in den letzten Wochen immer neue Kandidaten enthüllt wurde, wendet sich nun auch mit einer überraschenden Dschungelcamp-Beichte an die Öffentlichkeit!

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak: Heimliche Hochzeit?

Stefanie Hertel im Dschungelcamp?

Das im Dschungelcamp regelmäßig eine bunt gemixte Schar von zu finden ist, ist definitiv nichts Neues. Das allerdings auch Stefanie Hertel eine Teilnahme bei der Show nicht ausschließt, hätte wohl kaum jemand gedacht. In einer überraschenden Beichte erklärt Stefanie jetzt jedoch bei "Die Geschichte eines Abends": "Natürlich soll man nie Nie sagen. Und wahrscheinlich wirklich, wenn ich mal..., wenn ich eines Tages wirklich finanzielle Probleme hätte und die würden mir dann irgendwie 1 Million bieten oder, keine Ahnung, einen Haufen Geld und ich sage, das rettet jetzt irgendwie meine finanzielle Situation, dann würde ich es vielleicht machen." Was für HAMMER- ! Nach einem eindeutigen "Nein" klingt das jedenfalls nicht. In der nächsten Staffel müssen die Fans jedoch auf die scheinbar noch verzichten. Doch wer wird alles im nächsten Dschungelcamp zu sehen sein?

Diese Promis sind im Dschungelcamp mit dabei

Laut der neusten Meldungen, können sie alle Dschungelcamp-Fans im nächsten Jahr angeblich auf Promis wie den "Currywurst-Mann" Chris Töpperwien, Ex-Minister Günther Krause sowie freuen. verschob ihre Teilnahme auf Grund des Todes ihres Mannes . Mal sehen, wer sich die Dschungelkrone diesmal ergattern wird. Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!