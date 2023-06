Stefanie Hertel: Eigene Wohnung! Sie genießt ihr Leben ohne Mann

Gerade spielt Stefanie die Rolle der "Tanja" in dem beliebten "ABBA"-Musical – und hat dabei sichtlich Spaß! "Es könnte sehr hitzig werden, denn die jungen, hübschen Burschen, gut durchtrainiert, die schwänzeln nur so um die Tanja herum", erzählt Hertel begeistert. Sie deutet damit an, wie sehr sie das Zusammensein mit ihren Kollegen genießt. "Das ist schon ganz nett, muss ich sagen", gibt sie zu. Ihren Mann erwähnt sie mit keiner Silbe.

Auch auf Instagram zeigt sich Hertel glücklich allein in Hamburg, weitab von ihrer Wahlheimat Bayern. "Ich bin jetzt schon einige Wochen in Hamburg, lebe dieses Musical-Leben, bin am Proben – es macht total viel Spaß", erzählt die 43-Jährige mit leuchtenden Augen. Es scheint sie nichts zurückzutreiben. Ob sie sich Gedanken um eine Veränderung in ihrem Leben macht?

Gut möglich, Stefanie liebte immer schon die Abwechslung. Ist Lanny ihr nach fast 12 Jahren Beziehung vielleicht zu langweilig geworden? Momentan wohnen die beiden offenbar nicht zusammen: "Ich habe hier sogar eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen, bin also richtig Hamburgerin gerade", so Stefanie. "Die Hamburger sind toll! Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt", schwärmt sie und genießt ihr Leben – ohne Lanny – in vollen Zügen.