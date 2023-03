Stefanie Hertel: Erschütternde Armuts-Beichte

"Ich bin in einem sehr alten Haus im Vogtland aufgewachsen. Da gab es keine Heizung, sondern nur einen Kachelofen", plauderte sie in der Talkshow "Riverboat" aus. Natürlich ließen sich zu jener Zeit nicht alle Räume beheizen. In ihrem Schlafzimmer war es so kalt, dass in der Nacht auch mal Reif auf der Bettdecke lag. Dennoch hat die kleine Stefanie einst das Beste aus der Situation gemacht. "Wenn man ein dickes Federbett hatte und eine Wärmflasche konnte man trotzdem gut schlafen", erzählte sie und lächelte. Hut ab! Diese positive Art hat sich Stefanie bis heute bewahrt …

